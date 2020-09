Tra i fotogrammi dolenti di un’isola (Di giovedì 3 settembre 2020) «Le Sicilie sono tante, non finirò di contarle. Vi è la Sicilia verde del carrubbo, quella bianca delle saline, quella gialla dello zolfo, quella bionda del miele, quella purpurea della lava», scriveva Gesualdo Bufalino, e poi c’è quella nera raccontata magistralmente dai versi ruvidi di Fernando Lena, che in Black Sicily (Arcipelago Itaca, pp. 76, euro 13) mette in scena l’anima più dolente dell’isola, soffermandosi sui suoi contrasti, le sue contraddizioni, le sue zone più oscure, i suoi luoghi marginali … Continua L'articolo Tra i fotogrammi dolenti di un’isola proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

