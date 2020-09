Tour de France, tappa a Van Aert, Alaphilippe in giallo (Di mercoledì 2 settembre 2020) C`è il sigillo di Wout Van Aert nella quinta tappa del Tour de France 2020: il belga del Team Jumbo - Visma approfitta dell`arrivo in leggera salita e si impone in uno sprint di gruppo davanti a Cees Bol (Sunweb). Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step) resta in maglia gialla.Il percorso odierno, lungo 183Km, con partenza da Gap e arrivo a Privas, pur non presentando particolari asperità, si è comunque rivelato alquanto impegnativo. Nonostante l'andamento prevalentemente pianeggiante e la presenza di due soli colli di quarta categoria (Col de Serre Colon e Cote de Saint-Vincent-de-Barrès), collocati nella seconda metà del tracciato, i corridori sembrano infatti aver risentito delle fatiche accumulate nella giornata di ieri. Leggi su ilfogliettone

