Torna a casa dalla vacanza in Sardegna e scopre di avere il covid: minacce sui muri di casa (Di mercoledì 2 settembre 2020) E’ risultata positiva al coronavirus dopo una vacanza in Sardegna con un’amica e dopo pochi giorni ha avuto le mura di una casa di sua proprietà imbrattate da scritte e minacce. E’ quanto accaduto a Chiara - il nome è di fantasia - una ventiquattrenne cosentina. Anche l’amica è risultata positiva. “Quello che rimane - dice all’ANSA - è l’amarezza per i messaggi cattivi che ho ricevuto. Un caso in particolare mi ha colpita: in una casa che è di mia proprietà, qualcuno ha imbrattato i muri con scritte e minacce”.“E’ stato molto difficile all’inizio vivere questa situazione, soprattutto - racconta Chiara - quando ho ricevuto la ... Leggi su huffingtonpost

