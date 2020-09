Serie B, un positivo al Covid-19 nell’Ascoli (Di mercoledì 2 settembre 2020) L'Ascoli ha annunciato tramite una nota ufficiale la positività al Covid-19 del difensore Miguel De Alcantara. Ecco il comunicato del club ascolano: "L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che il tesserato Miguel De Alcantara, prima di rientrare in Italia per raggiungere Ascoli, si è sottoposto a test molecolare risultando positivo al Covid-19. Il calciatore, asintomatico, è in Brasile, in isolamento fiduciario presso la propria abitazione. caption id="attachment 869821" align="alignnone" width="594" Ascoli, Getty/captionMELISSA SATTA MANDA IN TILT I SOCIAL Serie B, un positivo al Covid-19 nell’Ascoli ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

L'ultimo campionato di Rodrigo de Paul non è stato certamente un campionato all'insegna della continuità, anche se il bilancio generale è certamente positivo, frutto soprattutto di una seconda parte d ...

Serie B - RBR Rimini, Alex Simoncelli resta in biancorosso

RivieraBanca Basket Rimini è lieta di comunicare la permanenza in biancorosso del play/guardia Alex Simoncelli, arrivato a Rimini ad inizio gennaio, un ragazzo che in pochissimo tempo ha dimostrato tu ...

