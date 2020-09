SBK Aragon: le PAGELLE di Giovanni Di Pillo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Con due vittorie su tre gare, Jonathan Rea si riprende la leadership del campionato nel giro di 24 ore, piegando le Ducati di Redding, in Superpole Race, e Davies, in Gara 2. Ecco i giudizi ai piloti ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

motosprint : #SBK #Aragon: le PAGELLE di Giovanni Di Pillo - gponedotcom : Redding: “Non mi piace correre nuovamente sulla stessa pista”: Scott mal digerisce la doppia consecutiva di Aragon,… - igorducati : RT @corsedimoto: SUPERSPORT - Andrea #Locatelli verso il secondo round consecutivo ad Aragón. Continuerà il suo dominio o gli avversari sta… - Green32228984 : RT @gponedotcom: Bautista: “Aragon 2? Avremo certezze, ma anche nuovi limiti”: Haslam a caccia del riscatto: “Ero convinto che la Honda pot… - gponedotcom : Pirelli: il caldo rischia di minare le certezze ad Aragon: La scorsa settimana l’ampia scelta di gomme ha messo in… -

Ultime Notizie dalla rete : SBK Aragon

Scopri i punti chiave più importanti in vista del nuovo appuntamento sulla pista spagnola. Il Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike resta al MotorLand Aragon per il secondo weekend consecutivo. Il ...Jonathan Rea ieri è tornato a ruggire nella Superpole Race e in Gara2, piazzando due vittorie su una pista notoriamente favorevole a Ducati. Il primo a dichiararsi sorpreso è lo stesso pilota nordirla ...