Luna piena del mais nel cielo del 2 settembre (Di mercoledì 2 settembre 2020) La . Appuntamento da non perdere. Tanti appuntamenti da non perdere nel cielo del mese di settembre 2020, tra nuovi pianeti protagonisti della notte e spettacolari congiunzioni con la Luna. Il primo è quello con il plenilunio del 2 settembre, con il nostro satellite che in questa … Leggi su viagginews

matteosalvinimi : #Salvini: Perché non sbarcavano quando c'ero io ministro? Perché c'era la luna piena??? I numeri parlano chiaro.… - albicoccha : Le 02:25 di notte e per le strade del paese ci sono solo io, il freddo e la luna piena. - akureyr1 : ultima luna piena dell'estate :( - fvckafakesmilez : stasera io e leo, dopo averlo fatto in macchina, con la luna piena, ci siamo messi a parlare dei nostri passati e d… - TOSCAROSSI : Luna piena nel Parco dei Colli e dallo spalto del santuario di Sombreno, con veduta a 360° sulla pianura circostant… -