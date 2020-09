“Lucarelli, prendi ca**i dai neg*i”: la triste lezione di quei due youtuber ora condannati per diffamazione (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il 10 agosto 2017 ero in India, su un’automobile che da Bikaner mi portava a Jaisalmer, durante uno dei viaggi più belli che abbia mai fatto. Guardavo distrattamente il telefono per vincere l’ansia di un tragitto faticoso, di quelli che solo chi conosce le strade indiane può comprendere. Mucche, persone, mezzi di trasporto improbabili, oggetti non identificati e mandrie di qualunque cosa sono ciò in cui ci si imbatte sulla strada, in India, ad ogni curva e rettilineo. Trovo il messaggio di una sconosciuta, con un link a un video su Youtube: “Hai visto cosa dicono di te questi due youtuber? Ti prego denunciali!”. Io non conoscevo quei due youtuber. Non li avevo mai sentiti nominare. Ero in vacanza, scrivevo pochissimo, i social li guardavo la sera, prima di addormentarmi o nei tempi morti ... Leggi su tpi

Marco6137929249 : Selvaggia Lucarelli,io lo so il motivo x cui sei così acida,con Briatore ed anche con tanti altri: per il semplice… - vm1382 : @stanzaselvaggia Lei Signora Selvaggia Lucarelli vive male la sua vita. Se fossi in loro, a cui prendi video o foto… -

