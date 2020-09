Lodi, tre ragazze investite da auto pirata: denunciato un 41enne (Di mercoledì 2 settembre 2020) Lodi, 2 settembre 2020 - Investimento pirata di tre ragazze , rintracciato l'uomo al volant e. E' un Lodigiano del 1979 noto alle forze dell'ordine. Svolta lampo nell'indagine sull'urto di un'... Leggi su ilgiorno

divorex82 : RT @fanpage: Investe tre ragazze di 16, 17 e 18 anni e scappa: è caccia al pirata della strada - fanpage : Investe tre ragazze di 16, 17 e 18 anni e scappa: è caccia al pirata della strada - Yogaolic : #Lodi, investe tre ragazze e fugge: è caccia al pirata della strada - qn_giorno : #Lodi, investe tre ragazze e fugge: è caccia al pirata della strada - buongior1 : TRE RAGAZZE INVESTITE IERI SERA A LODI -

Ultime Notizie dalla rete : Lodi tre

Lodi, 2 settembre 2020 - Investimento pirata di tre ragazze, rintracciato l’uomo al volante. E’ un lodigiano del 1979 noto alle forze dell’ordine. Svolta lampo nell’indagine sull’urto di un’utilitaria ...La musica chiama, la Mostra del Cinema di Venezia 2020 risponde. Anche quest’anno, al Lido ce ne sarà per tutti i gusti. Certo, i nomi dell’anno scorso – Mick Jagger e Roger Waters, per chi non lo ric ...