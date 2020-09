L’ex candidato leghista indagato per i festini con minorenni e cocaina (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un giro di prostituzione di ragazzine minorenni che avrebbero partecipato a festini in cui giravano sostanze stupefacenti tra le quali cocaina. Il Nucleo operativo dei carabinieri della compagnia Bologna Centro, nel tardo pomeriggio di ieri, ha eseguito sei misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate, a diverso titolo, di induzione alla prostituzione e reati in materia di stupefacenti. E, racconta il Fatto, tra gli indagati ci sarebbe un ex candidato della Lega alle ultime elezioni regionali in Emilia-Romagna: Il leghista farebbe parte del tifo organizzato della Virtus, nota squadra di basket cittadina e sarebbe un agente immobiliare. Per uno degli indagati è stato disposto il carcere. L’uomo è difeso dall’avvocato ... Leggi su nextquotidiano

fattoquotidiano : FALCONARA MARITTIMA L'ex sindaco Brandoni insultava chi segnalava le emissioni nocive della raffineria. Le intercet… - fattoquotidiano : L'ex ministro: 'Me l’ha chiesto Salvini di candidarmi' [LEGGI] #edicola #29agosto - VittorioFerram1 : RT @LaVeritaWeb: L'ex calciatore candidato per la Lega in Toscana: «Con il Milan eravamo sfavoriti ma vincemmo 5-0. Siamo una coalizione un… - gabrillasarti2 : RT @LaVeritaWeb: L'ex calciatore candidato per la Lega in Toscana: «Con il Milan eravamo sfavoriti ma vincemmo 5-0. Siamo una coalizione un… - FrancoCoppa1 : RT @LaVeritaWeb: L'ex calciatore candidato per la Lega in Toscana: «Con il Milan eravamo sfavoriti ma vincemmo 5-0. Siamo una coalizione un… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex candidato Salvini a Caserta: la Campania torni ad essere terra di salute, dignità e lavoro l'eco di caserta