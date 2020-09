Latina. Completamente ubriaco e armato di coltello, minaccia e insegue dei ragazzini: denunciato straniero (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ieri sera verso le ore 23.00 i poliziotti della Questura di Latina, a seguito di segnalazione fatta al 113, sono intervenuti in Via Cialdini, dove era stata segnalata la presenza di un cittadino straniero armato di coltello che minacciava alcuni ragazzini. Giunti sul posto gli agenti hanno individuato lo straniero e immediatamente lo hanno bloccato e disarmato. I poliziotti hanno quindi contattato la persona che aveva richiesto l’intervento, che ha raccontato loro che uno straniero poco prima aveva dato fastidio a dei ragazzi che si trovavano in Piazza San Marco. TALMENTE ubriaco DA PERDERE CONOSCENZA I giovani, ascoltati a loro volta dagli uomini della Volante, hanno raccontato di essere stati costretti a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ieri sera, verso le ore 23.00, i poliziotti della Questura di Latina, a seguito di segnalazione fatta al 113, sono intervenuti in Via Cialdini dove era stata segnalata la presenza di un cittadino stra ...

