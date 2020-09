La “pace fiscale” 2020 salverà 9 milioni di contribuenti (Di mercoledì 2 settembre 2020) Allo studio una nuova pace fiscale 2020 per consentire ai contribuenti di mettersi in regola con il Fisco, beneficiando di sconti e agevolazioni sui debiti. Gli italiani non sono ancora pronti a saldare i conti arretrati con il Fisco, vuoi per le problematiche legate al lavoro, vuoi per le difficoltà economiche degli imprenditori causate dal … L'articolo La “pace fiscale” 2020 salverà 9 milioni di contribuenti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

LegaSalvini : #Salvini a #quartarepubblica: 'Non è possibile che in Italia per un sottotetto o una tettoia ci vogliono 4 anni. Pa… - moneypuntoit : ?? Pace fiscale, voluntary disclosure e riforma Irpef: la proposta di Italia Viva ?? - Tobiaonline : RT @LegaSalvini: ++ ECONOMIA IN DIFFICOLTÀ E IL GOVERNO SI OCCUPA DEL BONUS PER I MONOPATTINI ++ Flat Tax e pace fiscale SUBITO! https://… - Giusepp85356646 : @DeerEwan Anche la libertà di evadere le tasse, tanto poi se la destra vi farà un bel condono. Infatti prima legge… - spacky68 : @luigidimaio Quindi gli altri paesi europei copieranno l’Italia nel fare a loro volta la vostra ( sua e del felpetta) pace fiscale , ? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : “pace fiscale”