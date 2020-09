"Impossibili 300mila tamponi". E Draghi spinge: "Test di massa" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Maria Sorbi Il Cts valuta il piano Crisanti per triplicare le analisi ma l'infettivologo Bassetti smonta il modello veneto «La Regione Lombardia si è concentrata principalmente sui Test ai casi sintomatici e ha investito meno nell'assistenza territoriale, mentre il Veneto ha praticato tamponi a una popolazione ampia, compresi i casi asintomatici e paucisintomatici. Il modello veneto si è dimostrato più efficace». Questa la conclusione a cui arriva lo studio condotto da Eduardo Missoni, professore di Global Health and Development presso la Sda Bocconi, sulla gestione dell'emergenza sanitaria. Il modello dei tamponi a tappeto ha permesso di arginare meglio la catena dei contagi. Ma il metodo Crisanti non è applicabile ovunque, così come il modello di Vo' Euganeo, dove è ... Leggi su ilgiornale

Doveva - almeno questo si aspettava il Governo - essere il giorno se non della festa quantomeno della tregua, con la consegna dei primi banchi monoposto nella scuola primaria di Codogno. Ma la commozi ...

Le parole del professore sulla riapertura degli istituti scolatici

Il professor Andrea Crisanti ha detto la sua in merito alla riapertura delle scuole, sui cui protocolli di sicurezza stabiliti dal ministero della Salute ancora molto si discute. Una spinosa questione ...

Il professor Andrea Crisanti ha detto la sua in merito alla riapertura delle scuole, sui cui protocolli di sicurezza stabiliti dal ministero della Salute ancora molto si discute. Una spinosa questione ...