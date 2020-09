'Games in Italy Outlook': secondo appuntamento di IIDEA con i videogiochi italiani da tenere d'occhio (Di mercoledì 2 settembre 2020) IIDEA, l'Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia, annuncia attraverso un comunicato stampa i titoli parte del secondo Games in Italy Outlook del 2020, la nuova iniziativa a supporto degli sviluppatori italiani che contiene una selezione dei videogiochi rilasciati dai propri soci developer nell'ultimo quadrimestre. "Con Games in Italy Outlook vogliamo offrire ai nostri soci una vetrina per la promozione delle loro produzioni in Italia e all'estero, fornendogli un ulteriore strumento di comunicazione e dando al loro lavoro la giusta visibilità", ha affermato Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA. Ecco di seguito i giochi di questo nuovo ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Secondo appuntamento organizzato da #IIDEA per mostrare #videogiochi creati da sviluppatori italiani. - VPG_Italy : RT @produzione4fun1: SIAMO IN LIVE Seguici in live su Twitch ogni giorno dalle 15. - produzione4fun1 : SIAMO IN LIVE Seguici in live su Twitch ogni giorno dalle 15. - Luca80772167 : @TRINITY_GAMES @gabarajas11 @ChrisMorseJr @TheDailyEdge @realDonaldTrump Sure you are from Italy, comrade. Bel modo… - VPG_Italy : RT @produzione4fun1: Nuova puntata del nostro format 'DENTRO UNA SCATOLA' Fabio ci porterà nella Londra di fine 800 per parlarci di Whitech… -

Ultime Notizie dalla rete : Games Italy 'Games in Italy Outlook': secondo appuntamento di IIDEA con i videogiochi italiani da tenere d'occhio Eurogamer.it IIDEA torna con il secondo appuntamento di 'Games in Italy Outlook' dedicato agli sviluppatori italiani

IIDEA, l'Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia, annuncia attraverso un comunicato stampa i titoli parte del secondo Games in Italy Outlook del 2020, la nuova iniziativa a ...

IIDEA annuncia l'arrivo di una nuova storia su Game to Human: ecco 'ScacciaRischi'

IIDEA annuncia oggi l'arrivo sul suo sito web di "ScacciaRischi", una nuova storia Made in Italy che va ad arricchire Game to Human (G2H), la piattaforma che l'Associazione ha deciso di realizzare per ...

IIDEA, l'Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia, annuncia attraverso un comunicato stampa i titoli parte del secondo Games in Italy Outlook del 2020, la nuova iniziativa a ...IIDEA annuncia oggi l'arrivo sul suo sito web di "ScacciaRischi", una nuova storia Made in Italy che va ad arricchire Game to Human (G2H), la piattaforma che l'Associazione ha deciso di realizzare per ...