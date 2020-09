F1, i prezzi dei biglietti del GP di Toscana (Di mercoledì 2 settembre 2020) Formula 1, i prezzi dei biglietti per il GP di Toscana. Potranno accedere all’Autodromo 2.880 persone per ogni giorno del fine settimana. Come noto, si corre a porte (parzialmente) aperte il GP delle Toscana, in programma per il prossimo 13 settembre. Potranno accedere alla struttura 2.880 persone per ogni giornata del fine settimana di gara. I biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone e sono stati resi noti i prezzi dei tagliandi. Per il venerdì, giorno di prove libere, i biglietti vanno da 188 a 300 euro circa. Per il sabato, giornata di Qualifiche e di gara per quanto riguarda la Formula 2 e la Formula 3, il prezzo di listino sale sensibilmente. Si parte dai 750 euro della tribuna 58 e si arriva ai 1.200 euro circa della Centrale ... Leggi su newsmondo

