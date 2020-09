Eleonora ha 8 anni e combatte contro un tumore, il padre: “Aiutateci” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un collage di foto ed un commovente appello lanciato tramite il social Facebook: il padre di una bimba di 8 anni gravemente malata si rivolge al pubblico Fonte foto: (Facebook)Una bambina di soli 8 anni, Eleonora, ha scoperto di dover lottare con un raro tumore al tronco cerebrale. Una doccia gelata e che ha messo in ginocchio una famiglia, situazione molto simile a quella dei Cannock, famiglia britannica. In quel caso, due tumori diversi hanno colpito i gemellini Ben e Jack. Tornando ad Eleonora, la piccola preoccupa per le sue condizioni, papà Robin Scott e mamma Mariya. Lui, è un musicista famoso, conosciuto anche in Italia, soprattutto a Trento, ed ha lanciato un appello tramite Facebook, per la povera figlia. La famiglia di ... Leggi su chenews

Eleonora, 8 anni e una rara forma di tumore al cervello. L'appello della famiglia: "Chiediamo un sostegno per una terapia mirata a Zurigo"

