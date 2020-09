Cyberpunk 2077 non richiederà 200 GB di spazio su PC (Di mercoledì 2 settembre 2020) Cyberpunk 2077 potrebbe essere un gioco di nuova generazione impegnativo, ma non sarà pesante come Call of Duty: Warzone.Durante il grande evento di rivelazione della serie Nvidia RTX 3000, la società ha mostrato una diapositiva con uno screenshot di Cyberpunk 2077 come esempio di un gioco di nuova generazione che richiede velocità di lettura / scrittura elevate su SSD.Lo screenshot è stato accompagnato dalla rivelazione di una nuova tecnologia Nvidia chiamata RTX IO che permette alla GPU di gestire parte del caricamento del gioco e della decompressione degli asset. La tecnologia è progettata principalmente per SSD NVMe, prendendo spunto dal lavoro di Microsoft con Xbox Series X.Leggi altro... Leggi su eurogamer

