Coronavirus, nuovi focolai a Trento e Taranto: 24 positivi in un’azienda di macellazione carni e 20 casi in una residenza per anziani a Ginosa (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un nuovo focolaio di Coronavirus è stato individuato a Trento, all’interno di un’azienda di lavorazione della carne. Tra i dipendenti sono stati riscontrati 24 positivi, tutti sotto i 50 anni e la maggioranza dei quali non presenta sintomi. Alcuni di loro – tre o quattro, secondo quanto riferito dall’Azienda sanitaria trentina – hanno sintomi “lievi e sfumati”. L’Apss, guidata da Pierpaolo Benetollo, ha subito fatto partire l’attività di screening tra conoscenti e parenti dei positivi, effettuando un centinaio di tamponi dei quali si attende l’esito. Non si tratta dell’unico nuovo focolaio di Covid-19 scoperto nelle ultime ore. Un altro è stato individuato nella Rsa Villa Genusia di ... Leggi su ilfattoquotidiano

MediasetTgcom24 : Coronavirus: i nuovi casi sono 978, i morti 8 - RegLombardia : #LNews Aumentano guariti e dimessi (+110) e zero contagi a Sondrio. A fronte di 16.200 tamponi effettuati sono 24… - MediasetTgcom24 : coronavirus, calano i contagi in italia: 996 nuovi casi e 6 morti - CronacaSocial : ?? ULTIM'ORA. #Coronavirus, scoperti due nuovi focolai. A #Trento e in #Sicilia. I dettagli ??… - cleliacontini : RT @Cartabellotta: #coronavirus: i numeri parlano chiaro. La maggior parte dei nuovi casi sono asintomatici, ma: ??Ricoverati con sintomi:… -