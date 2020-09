Comitato “Nessuno tocchi l’Irpinia”: le alternative a Chianche per il biodigestore (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma del Comitato “Nessuno tocchi l’Irpinia”. “Il 19 gennaio 2019 il Coordinamento “ No al biodigestore, Si al Greco di Tufo” , nell’ambito delle sue attività di promozione informativa, organizzò a Montefusco l’ interessante convegno “ La tutela dell’ambiente e della salute in una idea di sviluppo sostenibile e innovativo dei territori irpini “ . Tra i diversi autorevoli interventi e liberi contributi vi fu quello dell’ingegnere Liliana Monaco, la quale in merito alla localizzazione del biodigestore in provincia di Avellino suggerì di estendere la ricerca della disponibilità di aree idonee a quelle ... Leggi su anteprima24

