Chicago, il patto di sangue delle bande di strada contro la polizia (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il 2020 si sta confermando uno degli anni più violenti dei tempi recenti per Chicago, la capitale del gangsterismo per eccellenza, dove i crimini legati al banditismo di strada sono quasi raddoppiati rispetto al 2019. L’ondata di violenza non è unidirezionale, ovvero non è limitata soltanto al mondo delle bande, ma sta travolgendo anche le … InsideOver. Leggi su it.insideover

Ultime Notizie dalla rete : Chicago patto Commisso: "Squadra forte anche senza acquisti. Porte chiuse? Senza clienti il calcio non va avanti. Chiesa..." Viola News