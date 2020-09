Cene e auto di lusso con i soldi dei migranti: nei guai cooperativa e onlus (Di mercoledì 2 settembre 2020) Una cooperativa e una onlus usavano i soldi destinati ai migranti per fare la bella vita. Scoperti dalla Guardia di Finanza in Lombardia. Dei 35 euro al giorno destinati dal governo agli immigrati, almeno trenta se li tenevano loro, per comprarsi auto di lusso, organizzare Cene e viaggi in località turistiche di primissimo piano. 900 milioni nelle tasche di una cooperativa e di una onlus che ora dovranno rispondere della gravissima accusa di truffa allo Stato. L’indagine è partita dal Nucleo PEF (Polizia Economico Fiannzaria) della Guardia di Finanza e riguarda almeno tre anni di bella vita ai danni dei migranti della cooperativa “I Girasoli” e alla ... Leggi su chenews

eleonoraleorat1 : I fondi per gli immigrati spesi in cene e auto di lusso: coop dell’accoglienza accusata di truffa… - Lexanajena75 : RT @francescatotolo: I fondi pubblici destinati per l’accoglienza degli immigrati usati per cene, soggiorni marini e auto. Le indagini rigu… - rinoraf74 : RT @francescatotolo: I fondi pubblici destinati per l’accoglienza degli immigrati usati per cene, soggiorni marini e auto. Le indagini rigu… - MScherzare : RT @francescatotolo: I fondi pubblici destinati per l’accoglienza degli immigrati usati per cene, soggiorni marini e auto. Le indagini rigu… - KwisatzHaderac0 : RT @IlPrimatoN: Nel triennio 2015-2018 sarebbero spariti fondi per 900mila euro -

Ultime Notizie dalla rete : Cene auto I fondi per gli immigrati spesi in cene e auto di lusso: coop dell’accoglienza accusata di truffa Il Primato Nazionale Intascavano i soldi per i migranti: cooperativa e onlus accusate di truffa

Lecco, 1 settembre 2020 - Utilizzavano i soldi destinati per l’accoglienza dei migranti a fini personali, per cene, soggiorni marini e auto di lusso. Secondo gli inquirenti, dei 35 euro al giorno che ...

Bloccate con l'auto in mezzo al bosco in piena notte, avventura per due ragazze di 18 anni

Una serata diversa per le due studentesse: volevano tornare a Callabiana ma la strada è praticabile solo da trattori. Errore del navigatore satellitare. Una domenica sera all'insegna dell'avventura. E ...

Lecco, 1 settembre 2020 - Utilizzavano i soldi destinati per l’accoglienza dei migranti a fini personali, per cene, soggiorni marini e auto di lusso. Secondo gli inquirenti, dei 35 euro al giorno che ...Una serata diversa per le due studentesse: volevano tornare a Callabiana ma la strada è praticabile solo da trattori. Errore del navigatore satellitare. Una domenica sera all'insegna dell'avventura. E ...