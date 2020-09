Cellino: “Conte apprezzava molto Tonali, ma Sandro è un tifoso del Milan e l’interesse dei rossoneri non gli ha fatto capire nulla” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il presidente del Brescia Massimo Cellino è intervenuto ai microfoni di TopCalcio24 per commentare il trasferimento di Sandro Tonali al Milan, svelando qualche retroscena: “Il suo agente era convinto che avrebbe scelto l’Inter. Conte lo apprezzava molto ed anche Marotta sperava che firmasse con i nerazzurri. Sandro, però, è un tifoso del Milan e non appena ha saputo dell’interesse dei rossoneri non ha voluto sentire alcuna ragione. E’ innamorato dei rossoneri e non ci ha capito nulla. L’Inter ha pagato l’aver preso tempo“. Leggi su sportface

