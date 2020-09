ADL: "Koulibaly e Milik sul mercato. Mi aspetto un 4-2-3-1, in A ci sono 4 mld di debiti..." (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto in esclusiva a Canale 21, durante la quale ha affrontato tanti temi, dal futuro del calcio a quello di Gattuso, con qualche interessante spunto anche per ciò che riguar ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : ADL: 'Koulibaly e Milik sono sul mercato, sapremo come sostituirli. Mi aspetto un 4-2-3-1, Gattuso è l'uomo giusto… - sscalcionapoli1 : ADL: 'Koulibaly e Milik sono sul mercato, sapremo come sostituirli. Mi aspetto un 4-2-3-1...' #ForzaNapoliSempre - Salvato95551627 : RT @_SiGonfiaLaRete: #ADL annuncia: 'Due azzurri in uscita! #Gattuso? Mi aspetto un 4-2-3-1...' - frankfn9 : @AlfredoPedulla Sembra che sia più ADL a volerlo vendere che il City a volerlo o lo stesso Koulibaly a forzare la partenza....... -