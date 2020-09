Xiaomi presenta il POCO X3 NFC: ecco le caratteristiche e quando arriverà in Italia (Di martedì 1 settembre 2020) Ha intenzione di fare le cose in grande la Xiaomi per presentare il suo nuovo device, che andrà ad ampliare una gamma di smartphone già piuttosto nutrita: la casa produttrice cinese, che in pochi anni è diventata tra i brand del settore più riconosciuti anche nel nostro paese. presentazione POCO X3 NFC Xiaomi infatti ha già programmato la presentazione del prossimo membro della famiglia POCO, a pochi mesi di distanza dall’annuncio del POCO F2: il POCO X3 NFC infatti è stato annunciato e verrà presentato dalla casa asiatica il prossimo 7 settembre (alle ore 14, ora Italiana), come confermato dai canali ufficiali. Specifiche tecniche Dagli annunci e ... Leggi su giornal

fotopuntoit : Xiaomi presenta la terza generazione di selfie camera: sotto il display e senza punch hole - infoitscienza : Under-display camera: Xiaomi presenta la nuova tecnologia per il 2021 - genovesergio76 : Finalmente ci siamo: Xiaomi presenta la fotocamera sotto il display definitiva - il_Gino : I miei cari cinesoni! ?? #Xiaomiers Xiaomi presenta la fotocamera sotto il display definitiva - infoitscienza : Finalmente ci siamo: Xiaomi presenta la fotocamera sotto il display definitiva -