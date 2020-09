Ubisoft Forward: nuovo evento la prossima settimana? (Di martedì 1 settembre 2020) Ubisoft negli ultimi tempi se ne è stata nell’occhio del ciclone mediatico. Il colosso avrebbe in programma un nuovo Ubisoft Forward Che si tratti del licenziamento del direttore creativo di Assassin’s Creed Valhalla, Ashraf Ismail, di recenti rapporti di cattiva condotta sessuale o del simbolo del pugno alzato usato per una fazione antagonista in Tom Clancy’s Elite Squad, sembra proprio che Ubisoft non possa prendersi una pausa. Il colosso francese da un po’ è nell’occhio del ciclone mediatico. Nonostante tutto ciò, il publisher avrebbe in programma un nuovo Ubisoft Forward. Anche se la conferma risaliva a luglio, lo streaming potrebbe arrivare già la prossima ... Leggi su tuttotek

