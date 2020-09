Tour de France 2020, nona tappa: data, orari, tv e streaming (Di martedì 1 settembre 2020) La nona tappa del Tour de France 2020, in programma domenica 6 settembre, porterà la corsa da Pau a Laruns dopo 153 chilometri sicuramente insidiosi. Sono infatti previsti cinque GPM, di cui due di prima categoria: nel finale il breve Col d’Ichère (4,2 km al 7%) sarà un trampolino di lancio verso il più complicato Col de Marie Blanque (7,7 km al 8,6%) dalla cui vetta mancheranno 18 km al traguardo di cui più della metà in discesa. nona tappa: PERCORSO E ALTIMETRIA orari E TV – Il gruppo partirà da Pau alle 12:35, con l’arrivo previsto a seconda della media oraria tra le 16:15 e le 16:40. La diretta tv sarà affidata a Rai Sport ed Eurosport, con ... Leggi su sportface

Federciclismo : Compie oggi 80anni 'cuore matto' #FrancoBitossi: 171 vittorie tra cui 2 Giri di Lombardia e 2 GP di Zurigo, la Mila… - Gazzetta_it : #Tour de France, #quarta tappa: colpo di #Roglic sull’arrivo di Orcieres-Merlette - Gazzetta_it : Nizza per Nizzolo: “Se prendo la maglia gialla la regalo a Messi: così si decide a venire all’Inter”… - gregcapitano10 : RT @Eurosport_IT: Arrivano le montagne e arriva Primoz #Roglic! Julian #Alaphilippe tiene la gialla ma il Tour inizia già a farsi interess… - MinelliMatteo : RT @ciclismoliquido: Il primo arrivo in salita del Tour de France è un motivo più che buono per lanciare il gioco più atteso di questo sett… -