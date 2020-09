Totti: «Pirlo alla Juve? Non me lo aspettavo, dovrà fare il fuoriclasse» (Di martedì 1 settembre 2020) Francesco Totti parla di Andrea Pirlo e della scelta della Juve di affidargli la panchina della Prima Squadra. Le sue parole Sulle pagine della Repubblica, Francesco Totti parla di Andrea Pirlo e della scelta della Juve di affidargli la panchina della prima squadra. Le sue parole. «È una tendenza nata dal successo di Zidane. Quando parla un allenatore che è stato un campione, lo spogliatoio ascolta perché lo rispetta. Naturalmente deve esserci una capacità tecnica, se il campione è un bluff viene scoperto e finisce tutto. Però il rispetto per il tuo passato ti garantisce un po’ di tempo in più, e Gattuso per esempio l’ha sfruttato benissimo. Pirlo? È una persona d’oro, spero sinceramente che ... Leggi su calcionews24

