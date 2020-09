Sky - Sokratis, il Napoli lo vuole a parametro zero ma l'Arsenal non lo libera (Di martedì 1 settembre 2020) Ultime sul difensore cercato dal club di De Laurentiis riferite dal giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio: "Il Napoli vorrebbe prendere in difesa Sokratis Papastathopoulos ma vorrebbe che l'Arsenal lo liberasse a zero. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Sky - Sokratis, si tratta: il Napoli lo vorrebbe a zero. - MondoNapoli : Sky - Napoli insiste su Sokratis: gli azzurri trattano con l'Arsenal, i dettagli - - mik__ka : RT @MondoNapoli: Sky - Il Napoli aspetta la decisione di Dzeko e blocca lo scambio Milik-Under: gli aggiornamenti su Sokratis - https://t.c… - MondoNapoli : Sky - Il Napoli aspetta la decisione di Dzeko e blocca lo scambio Milik-Under: gli aggiornamenti su Sokratis -… - Paroladeltifoso : Sky- Napoli, Sokratis e Pezzella i nomi papabili per sostituire Koulibaly -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Sokratis Sky - Sokratis, si tratta: il Napoli lo vorrebbe a zero. Tutto Napoli Sky - Koulibaly | rapporti tesi tra i club e spunta una stellina nell' affare | i retroscena

?Vostri pensieri e riflessioni così per giocare e divertirci nel caso questa ipotesi diventi poi trattativa… - sscalcionapoli1 : Sky - 70mln per Koulibaly, il Napoli attende l'assalto del Man City: du ...

Sky - Koulibaly | rapporti tesi col City e spunta una stellina nell' affare | i retroscena

?Vostri pensieri e riflessioni così per giocare e divertirci nel caso questa ipotesi diventi poi trattativa… - sscalcionapoli1 : Sky - 70mln per Koulibaly, il Napoli attende l'assalto del Man City: du ...

?Vostri pensieri e riflessioni così per giocare e divertirci nel caso questa ipotesi diventi poi trattativa… - sscalcionapoli1 : Sky - 70mln per Koulibaly, il Napoli attende l'assalto del Man City: du ...?Vostri pensieri e riflessioni così per giocare e divertirci nel caso questa ipotesi diventi poi trattativa… - sscalcionapoli1 : Sky - 70mln per Koulibaly, il Napoli attende l'assalto del Man City: du ...