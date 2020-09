Shakira e Piqué, cartoline dalle Maldive (per allontanare le voci di crisi) (Di martedì 1 settembre 2020) Dal 2010, quando iniziarono la loro relazione al ritmo del Waka Waka, Shakira, 43 anni, e Piqué, 33, più volte secondo il gossip sono stati sul punto di lasciarsi. Negli ultimi mesi le voci si sono intensificate ma né la cantante né il calciatore si sono dati la pena di commentarle. Ora però Skakira ha postato su Instagram alcune foto che sembrano proprio una risposta alle malelingue. In particolare due romantiche cartoline dalle Maldive, stretta al compagno, accompagnate da un messaggio: «Insieme». Leggi su vanityfair

