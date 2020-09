Salvini contestato a Savona. Lui: «Siete figli della Azzolina, andate con un banco a rotelle al mare» – Il video (Di martedì 1 settembre 2020) «Siete figli della Azzolina, andate con un banco a rotelle al mare». Sono queste le parole rivolte dall’ex vicepremier ed ex ministro dell’Interno Matteo Salvini a dei contestatori in occasione di una iniziativa elettorale a Savona insieme a Edoardo Rixi, in vista delle regionali del 20 e 21 settembre. Un gruppo di persone ha contestato il leader della Lega con slogan e cartelli con scritte come «Chi vota Lega non capisce una s…». Hanno gridato «Buffone, buffone» e «Restituisci i soldi» (il riferimento è ai famosi 49 milioni ottenuti dal Carroccio a titolo di rimborsi elettorali con – ... Leggi su open.online

repubblica : Contestano Salvini: 'Ci hanno 'sequestrato' per oltre due ore' di EDOARDO BIANCHI - repubblica : Contestano Salvini: 'Ci hanno 'sequestrato' per oltre due ore' - SkyTG24 : Matteo #Salvini è stato contestato mentre teneva un comizio ad Albano Laziale. Le immagini: - WCOCHISE : RT @fenice_risorta: Alla gente piace chiamarlo x ...#nome?????? - gjscco : RT @enniogiannascol: 'Buffone, restituisci i soldi!': Salvini contestato a Savona Il video della contestazione qui: -