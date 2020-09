Sabrina Beccalli, nell'auto anche ossa umane? (Di martedì 1 settembre 2020) Milano, 1 set. (Adnkronos) - Potrebbe essere Cristina Cattaneo a mettere il punto sul caso di Sabrina Beccalli, la All'interno dell'auto di Sabrina gli inquirenti avevano trovato delle ossa di un cane, come accertato da due veterinari. Ma l'avvocato di Pasini, Paolo Sperolini, ha illustrato il parere di un altro medico legale secondo il quale tra le ossa ritrovate ci sarebbe una clavicola dello scheletro umano. La Procura di Cremona ha dunque accolto il riesame, disponendo una nuova perizia. A fare luce sulla vicenda sarà anche il responso del Dna che potrà così chiarire se quelle ritrovate sono effettivamente ossa di un cane o se appartengono a Sabrina. "Aspettiamo l'esito della perizia - spiega all'Adnkronos il ... Leggi su liberoquotidiano

Adnkronos : Sabrina Beccalli, nell’auto anche ossa umane? - ChiranAngelgela : Dei #femminicidi non parla più nessuno..eppure ci sono: Sabrina Beccalli, Francesca Galatro, Aneliya Dimova, Rosalb… - Gnafaccio2 : RT @Disagio4all: Ma non erano di un cane?!? Complimenti ai due veterinari che avevano assicurato esserlo, nel caso fossero di Sabrina... La… - Disagio4all : Ma non erano di un cane?!? Complimenti ai due veterinari che avevano assicurato esserlo, nel caso fossero di Sabrin… -