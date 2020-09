Robert Downey Jr. conferma: "L'esperienza con la Marvel si è conclusa" (Di martedì 1 settembre 2020) La star di Iron Man, Robert Downey Jr., ha confermato durante un recente podcast di aver concluso definitivamente la sua avventura nel mondo Marvel. Robert Downey Jr. ha chiuso definitivamente la sua esperienza con la Marvel e l'attore lo ha ribadito durante un episodio del podcast SmartLess. L'attore stava infatti conversando con Jason Bateman, Sean Hayes e Will Arnett quando è tornato a parlare della sua esperienza con il mondo tratto dai fumetti. Dopo l'uscita di scena di Iron Man in Avengers: Endgame, i fan hanno continuato a pensare all'eventualità di un ritorno dell'eroe nel Marvel Cinematic Universe. Robert Downey Jr. ha però risposto al modo ... Leggi su movieplayer

La star di Iron Man, Robert Downey Jr., ha confermato durante un recente podcast di aver concluso definitivamente la sua avventura nel mondo Marvel. Robert Downey Jr. ha chiuso definitivamente la sua ...

Robert Downey Jr.: “Black Panther è il grande traguardo dei Marvel Studios”

Mentre ha ricordato il compianto Chadwick Boseman, Robert Downey Jr. ha dichiarato che Black Panther è il risultato più importante che i Marvel Studios abbiano mai raggiunto. Il mondo di Hollywood è a ...

