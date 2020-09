Rabiot, parla Deschamps: "Ci chiariremo faccia a faccia" (Di martedì 1 settembre 2020) TORINO - L'allenatore della Nazionale francese Didier Deschamps ha parlato in conferenza del "caso" Rabiot , tornato in Blues dopo due anni d'assenza: " Rabiot ? Parlerò con lui come faccio con tutti ... Leggi su corrieredellosport

Rabiot, parla Deschamps: "Ci chiariremo faccia a faccia" Corriere dello Sport Juventus, Sabatini: "Paratici ha ceduto il suo centrocampista migliore. Pirlo è una scommessa"

Il giornalista di Mediaset, Sandro Sabatini, ha parlato del mercato della Juventus nel suo intervento ai microfoni della emittente Radio Sportiva. Sandro Sabatini ha parlato a Buongiorno Sportiva, su ...

Chiariello su Allan: "Soldi trovati a terra! Un miracolo queste cifre, era scomparso!"

Il giornalista Umberto Chiariello ha parlato ai microfoni di Canale 21 dell'imminente addio del centrocampista brasiliano: "Allan è un campionato e mezzo che ha giocato poco e niente. Dallo gennaio de ...

