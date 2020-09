Pusher si scaglia contro i poliziotti in Centrale e spacca una costola a un agente: arrestato (Di martedì 1 settembre 2020) Per fuggire era pronto a tutto. Dopo aver buttato quello che aveva da nascondere, non ci ha pensato due volte a scagliarsi con violenza e ferocia contro quegli uomini che gli davano la 'caccia'. E che ... Leggi su milanotoday

Ultime Notizie dalla rete : Pusher scaglia Pusher si scaglia contro i poliziotti in Centrale e spacca una costola a un agente: arrestato MilanoToday.it Denuncia giovani pusher e viene preso a sassate: pensionato ferito alla testa

Lanciano sassi dal ponte di Santa Lucia e colpiscono il pensionato che vive nella casa sottostante. Massimo Geoli, pensionato ed ex consigliere comunale, è stato ferito alla testa da una pietra mentre ...

Per fuggire era pronto a tutto. Dopo aver buttato quello che aveva da nascondere, non ci ha pensato due volte a scagliarsi con violenza e ferocia contro quegli uomini che gli davano la "caccia". E che ...

