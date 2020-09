Prove nella sede più vicina o solo digitali: così il Covid cambia i test d’ingresso all’università. Il Ministero: “Problema iscritti in isolamento” (Di martedì 1 settembre 2020) test nell’ateneo più vicino a casa per evitare gli spostamenti tra Regioni, Prove quasi esclusivamente digitali (tranne quelle nazionali) e l’incognita degli iscritti che si trovano in isolamento: l’emergenza sanitaria cambia modalità dei test d’ingresso all’università, partiti oggi con la facoltà di Veterinaria (diecimila iscritti per 890 posti). Il 3 settembre sarà la volta di Medicina, quando più di 65mila candidati si disputeranno 13.072 posti. In entrambi i casi, i candidati saranno chiamati a svolgere i test nella sede più vicina al comune di residenza e non nella sede scelta per ... Leggi su ilfattoquotidiano

