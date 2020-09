Open Arms: Salvini convoca tutti i parlamentati leghisti a Catania. Manca solo il balcone (Di martedì 1 settembre 2020) Che dire? Manca solo il balcone e una maggiore calvizie: per il resto la retorica farsesca è la stessa. Matteo Salvini schiererà tutta la Lega a Catania dall'1 al 3 ottobre, in vista dell'avvio del ... Leggi su globalist

Matteo Salvini schiererà tutta la Lega a Catania dall’1 al 3 ottobre, in vista dell’avvio del procedimento giudiziario nei suoi confronti per il caso della Open Arms, la nave con i migranti, bloccata ...

Processo Open Arms, Salvini schiera la Lega: "Tutti a Catania dal 1 al 3 ottobre"

