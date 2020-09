NVIDIA GeForce RTX 3080: annunciato prezzo e data di uscita (Di martedì 1 settembre 2020) NVIDIA ha presentato ufficialmente una delle schede di prossima generazione, GeForce RTX 3080. La GPU utilizza l'architettura GPU Ampere che oggi fa il suo debutto ufficiale nel segmento dei PC da gaming.NVIDIA GeForce RTX 3080 è una forza da non sottovalutare: è sorprendentemente molto più veloce di GeForce RTX 2080 Ti, la precedente GPU basata su Turing, ma essere veloce non è sufficiente per una scheda di queste dimensioni o prezzo. GeForce RTX 3080 trasporta più core, più memoria, maggiore efficienza delle prestazioni e utilizza anche ray-tracing e tensor core moderni che la rendono una vera scheda grafica di nuova generazione.NVIDIA ha progettato ... Leggi su eurogamer

