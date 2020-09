Nero a metà 2, Claudio Amendola: ‘Il cuore di Carlo verrà smosso’ (Di martedì 1 settembre 2020) L’ispettore Carlo Guerrieri torna da lunedì 10 settembre con la seconda stagione di Nero a metà, la serie di Marco Pontecorvo prodotta da Cattleya con RaiFiction e Netflix, di cui è già stata confermata anche la terza stagione. Nelle nuove puntate entrerà in scena il personaggio di Nicole Grimaudo, la poliziotta Marta Moselli che nella prima puntata perderà il figlio e chiederà giustizia. Proprio la Grimaudo provocherà nel cuore di Guarnieri, interpretato da Claudio Amendola un terremoto “Il cuore di Carlo verrà smosso. Quell’uomo un po’ di pietra adesso si sposa, però, mannaggia, qualcosa lo distrae parecchio. Diciamo che l’entrata di scena di Nicole Grimaudo non passa ... Leggi su tvzap.kataweb

vocifm : Claudio Amendola torna in TV su Raiuno dal 10 settembre, nella seconda stagione di 'Nero a metà'.?? Ecco l'intervist… - hangela67 : @infilapersei Perché non perdi tempo a cercare la scadenza,obbligherei la metà della confezione nero su bianco scad… - nero_a_meta : Wake me up when è sagliut 'o cafè. - luckvyone : Ho un problema nella testa funziona a metà ogni tanto parte un suono che fa VOLEVO UN GATTO NERO NERO NERO FIX ON - Giusepp86601476 : @guidomarchello @VladiMurtas Troppo complicato... a quest'ora si fanno più semplici ( nero d'Avola fresco). Mettiam… -

Ultime Notizie dalla rete : Nero metà Pensione, la metà dei pensionati italiani non ha versato contributi Corriere della Sera