“Nei miei film inquadro i personaggi di nuca, perché non sono disposti a guardarsi in faccia” (Di martedì 1 settembre 2020) Negli anni 60 venivano tutti in Italia per fare cinema. Ora i ragazzi under 30 che intendono sfondare nel cinema globale fanno gli emigranti intellettuali. E’ il caso di Gabriele Di Sazio che dopo la laurea in film Practice al London College of Communication ha conseguito conseguito il Master in Regia cinematografica all’American film Institute. Ora Di Sazio è un regista e sceneggiatore con base a Los Angeles ed è in Italia in fase di post-produzione per un cortometraggio girato in 16mm in Sicilia. I suoi ultimi film hanno vinto diversi premi e sono stati proiettati in numerosi festival in tutto il mondo, come l’European Independent film Festival, l’AFI Fest ed il Rome Independent Prisma Awards. Nato e cresciuto in Sicilia – Gabriele ha anche lavorato come ... Leggi su ilnapolista

