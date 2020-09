Nasce la Newco SAI: in Irpinia l’eccellenza dell’Automotive (Di martedì 1 settembre 2020) Quarantamila metri quadrati, 150 tra tecnici e operai che verranno formati in Italia e in Germania, 5 linee produttive completamente automatizzate, 10 macchine per ogni linea per un investimento totale di 52 milioni di euro e un fatturato a regime di circa 70 milioni di euro: sono questi i numeri dell’operazione S.A.I. (Schlote Automotive Italia), la Newco protagonista di una eccezionale convergenza di investimenti italiani ed esteri nel campo dell’automotive. La sua presentazione è fissata per il 2 settembre, nella splendida cornice dell’Abbazia del Goleto, a Sant’Angelo dei Lombardi, nel cuore dell’Irpinia. Non è un caso che la location scelta per il lancio sia una tra le più belle del sud Italia: fulcro di questo progetto è proprio il rapporto con il territorio, il legame con la storia e le ... Leggi su quifinanza

infoiteconomia : Nasce a Nusco la newco Sai | in Irpinia l'eccellenza europea dell'automotive - infoiteconomia : A Nusco nasce la Newco Sai, l'eccellenza dell'automotive europea in Irpinia - Affaritaliani : L'automotive di eccellenza riparte dal Sud, in Irpinia nasce la newco S.A.I. -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Newco Nasce a Nusco la newco Sai: in Irpinia l'eccellenza europea dell'automotive Il Denaro TIM, KKR e Fastweb, storico accordo: nasce FiberCop. Fusione con Open Fiber nel 2021

TIM, KKR Infrastructure e Fastweb danno vita a FiberCop: la newco nasce dall'accordo tra le tre società, che come previsto affideranno ora a questa nuova realtà la rete secondaria di TIM, ovvero quell ...

Tim dà via libera nasce FiberCop

Quello che può sembrare un piccolo passo per molti in realtà rappresenta un grande passo per l’Italia: il cda di Tim ha dato via libera a FiberCom, creando di fatto una newco nel quale confluiranno la ...

TIM, KKR Infrastructure e Fastweb danno vita a FiberCop: la newco nasce dall'accordo tra le tre società, che come previsto affideranno ora a questa nuova realtà la rete secondaria di TIM, ovvero quell ...Quello che può sembrare un piccolo passo per molti in realtà rappresenta un grande passo per l’Italia: il cda di Tim ha dato via libera a FiberCom, creando di fatto una newco nel quale confluiranno la ...