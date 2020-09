Milan, Bodo Glimt o Zalgiris Kaunas in caso di successo sullo Shamrock Rovers in Europa League (Di martedì 1 settembre 2020) Sarà la vincente tra Bodo Glimt e Zalgiris Kaunas a sfidare il Milan nel terzo turno dei preliminari di Europa League qualora i rossoneri battessero lo Shamrock Rovers, squadra irlandese opposta a Ibra e compagni nel secondo turno. La gara è in programma a Dublino il prossimo 17 settembre e sarà una sfida secca, rigorosamente a porte chiuse. Al turno successivo il Milan potrà giocare a San Siro. Gli eventuali prossimi avversari Il Bodo Glimt è una squadra norvegese, che sta sbaragliando la concorrenza in campionato. In questa edizione di Europa League il Bodo ha già eliminato una squadra ... Leggi su calcioweb.eu

