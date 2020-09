Le scuole del Friuli Venezia Giulia riapriranno il 16 (e non il 14) settembre (Di martedì 1 settembre 2020) Le linee guida per la riapertura delle scuole in tutta Italia sembrano essere arrivate a un punto di congiuntura sotto tutti gli aspetti più critici: dalle mascherine non obbligatorie quando si è seduti al banco (se si mantiene la distanza di almeno un metro) alla capienza dei mezzi pubblici aumentata fino all’80% (con altre soluzioni tecniche anti-contagio a bordo). Ora si deve solamente ripartire, con la data del 14 settembre sempre più vicina. Ma non per tutti: le scuole Friuli Venezia Giulia riapriranno due giorni dopo, il 16 settembre. LEGGI ANCHE > Niente mascherina in classe se si rispetta il metro di distanza Tra oggi e domani molti istituti italiani (scuole secondarie di secondo grado) hanno ... Leggi su giornalettismo

matteosalvinimi : Il piano del Cts non prevede mascherine in classe, ma il commissario Arcuri ha già garantito 11 milioni di mascheri… - robersperanza : Diritto alla salute e diritto all’istruzione devono camminare insieme. Oggi, in rappresentanza dell’Italia, ho prom… - ItalyMFA : #31agosto celebriamo Maria #Montessori, educatrice, pedagogista, medico e neuropsichiatra infantile: il suo famoso… - giornalettismo : Le scuole del #FriuliVeneziaGiulia non apriranno il #14settembre, ma il 16. Lo ha annunciato il Presidente del FVG… - moefan90 : RT @MinutemanItaly: Sti stronzi ed infami dei Governatori, tutti, le scuole non le riaprono prima delle elezioni. Hanno solo paura che gli… -