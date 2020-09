Lazio-Padova oggi in tv: data, orario e diretta streaming amichevole 2020 (Di martedì 1 settembre 2020) Lazio-Padova sarà visibile oggi in diretta tv: ecco la data, l’orario e le informazioni sullo streaming dell’amichevole del precampionato 2020 dei biancocelesti. Dopo il test saltato contro il Fiori Barp Mas per via del maltempo, ad Auronzo di Cadore arriva la squadra euganea, tra le più forti della Serie C. Sarà un impegno probante per i ragazzi di Inzaghi, andrà in scena martedì 1 settembre alle ore 17 con diretta tv su Lazio Style Channel. Leggi su sportface

