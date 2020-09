L’Alto Calore annuncia nuove interruzioni idriche: i comuni interessati (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoContinuano i disagi in Irpinia e Sannio per l’interruzione del servizio idrico. L’Alto Calore Servizi, attraverso una nota, ha annunciato nuove interruzioni. “Causa ulteriore rottura della condotta adduttrice del diametro di 600 mm in agro di Candida, nella serata del 31 agosto 2020, l’erogazione idrica a servizio dei comuni elencati è stata di nuovo sospesa. I lavori di riparazione sono terminati da poco. Come già precedentemente rappresentato, stante la scarsa ricarica dei gruppi sorgentizi nel periodo invernale e la conseguente forte riduzione di disponibilità della risorsa idrica – che non consentono di ricaricare in tempi rapidi i serbatoi a servizio dei comuni elencati – il normale ripristino ... Leggi su anteprima24

