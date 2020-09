Ghali contro Matteo Salvini dopo il comizio nelle Marche: “Noi non possiamo fare concerti, lui sì” (Di martedì 1 settembre 2020) Una frecciata piena di veleno, quella di Ghali contro Matteo Salvini pubblicata nelle stories per contestare le adunate della Lega. Il 28 agosto, infatti, l’ex Ministro dell’Interno si trovava a Porto Sant’Elpidio (Fermo) per incontrare gli elettori durante la Festa Regionale della Lega, tenutasi per la prima volta nella città marchigiana. La Festa è stata una due giorni alla quale ha partecipato anche Matteo Salvini. Nel video pubblicato dallo stesso segretario leghista vediamo il palco e il pubblico di fronte alle transenne, e notiamo una certa presenza che Libero Quotidiano chiama “marea umana”. Proprio questo dettaglio ha provocato la reazione di Ghali. Il rapper, ricordiamolo, non è nuovo ... Leggi su optimagazine

PolpettaDiCapo : RT @ceoftrash: ghali non ve lo meritate, ragazzo italo-tunisino, musulmano, non bianco, contro la lega e pro alla community lgbt+ ?????? - pvesimale : RT @ceoftrash: ghali non ve lo meritate, ragazzo italo-tunisino, musulmano, non bianco, contro la lega e pro alla community lgbt+ ?????? - briobluilikeyou : RT @ceoftrash: ghali non ve lo meritate, ragazzo italo-tunisino, musulmano, non bianco, contro la lega e pro alla community lgbt+ ?????? - _beaphoenix_ : RT @ceoftrash: ghali non ve lo meritate, ragazzo italo-tunisino, musulmano, non bianco, contro la lega e pro alla community lgbt+ ?????? - destiempoyque : RT @ceoftrash: ghali non ve lo meritate, ragazzo italo-tunisino, musulmano, non bianco, contro la lega e pro alla community lgbt+ ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Ghali contro Ghali contro Matteo Salvini dopo il comizio nelle Marche: "Noi non possiamo fare concerti, lui sì" OptiMagazine Gli annullamenti di due concerti del festival: una storia di mediocrità tipicamente beneventana

Alle 18.30 -in mancanza di alcuna comunicazione ufficiale - dobbiamo usare ancora il verbo al condizionale e quindi scrivere che “avrebbe”, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi st ...

Ghali torna sull’aggressione: “La mia vita messa in pericolo, non arrabbiatevi se dirò no alle foto”

Uno sfogo sui social per Ghali, che dopo aver subito un'aggressione da parte di una ragazza mentre era in casa, ha chiesto ai fan un po' di pazienza, soprattutto per quanto riguarda le foto insieme. I ...

Alle 18.30 -in mancanza di alcuna comunicazione ufficiale - dobbiamo usare ancora il verbo al condizionale e quindi scrivere che “avrebbe”, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi st ...Uno sfogo sui social per Ghali, che dopo aver subito un'aggressione da parte di una ragazza mentre era in casa, ha chiesto ai fan un po' di pazienza, soprattutto per quanto riguarda le foto insieme. I ...