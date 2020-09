De Priamo: solidarietà a manifestanti per Ztl (Di martedì 1 settembre 2020) Roma – “Da Fdi solidarieta’ ai commercianti romani, oggi in protesta contro il Campidoglio, penalizzati ancora una volta dalla giunta grillina che ha deciso irresponsabilmente di sospendere la Ztl nel centro storico e riaprire cosi’ i varchi. Nei prossimi giorni sara’ discussa la nostra mozione in Aula Giulio Cesare, provvedimento in cui chiediamo alla maggioranza di prorogare la Ztl. In questo momento di grande difficolta’ economica per gli esercizi pubblici riteniamo sbagliata la scelta della sindaca Raggi, pertanto annunciamo che nei prossimi giorni terremo un flash mob a sostegno delle categorie danneggiate dal disastro 5 Stelle”. Cosi’ in un comunicato Andrea De Priamo, capogruppo di Fdi in Campidoglio. Leggi su romadailynews

