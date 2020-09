Crisanti: «Tra gli studenti potrebbero essere positivi il 2-3%» (Di martedì 1 settembre 2020) Crisanti: «Tra gli studenti potrebbero essere positivi il 2-3%, è un numero importante» Il professor Andrea Crisanti ha parlato della riapertura delle scuole a In Onda, su La7. «Nessuno sa se 15 minuti vanno bene o se un metro va bene. Queste misure sono un compromesso. Parliamoci chiaro, bisogna mandà ‘sti ragazzini a scuola in qualche modo…». Crisanti fa delle ipotesi su quanti positivi potrebbero esserci tra i ragazzi in aula. «Tra gli studenti potrebbero essere positivi il 2-3%, è un numero importante. Ognuno poi genererebbe la necessità di fare tamponi a 2-300 persone. In generale, la dinamica ... Leggi su ilnapolista

