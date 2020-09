Coronavirus: ira eletti M5S per fiducia su dl, 'affossano emendamento Intelligence' (Di martedì 1 settembre 2020) Roma, 1 set. (Adnkronos) - Monta la rabbia dei deputati M5S per la decisione del governo di mettere la fiducia alla Camera sul decreto proroga dell'emergenza Coronavirus. Già questa mattina, tra i 5 Stelle, rimbalzavano rumors su una possibile fiducia, mentre si faceva spazio il sospetto che a spingere l'esecutivo all'ennesimo voto di fiducia fosse il muro dei 5 Stelle al ritiro dell'emendamento a firma Federica Dieni -ben 50 firme in calce- volto a cancellare la norma inserita nel decreto di fine luglio che, di fatto, modifica la legge del 2007 sul rinnovo dei vertici dei servizi segreti. Negli ultimi giorni e fino all'approdo in Aula, come raccontato dall'Adnkronos, c'era stato il pressing del capo politico del M5S, Vito Crimi, ma anche del viceministro Stefano Buffagni e altri membri del ... Leggi su iltempo

