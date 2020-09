Cina, crolla ristorante durante una festa: 29 vittime (Di martedì 1 settembre 2020) Tragedia in Cina dove un ristorante è crollato durante una festa. Trovate tra le macerie 29 vittime, molti i feriti, di cui sette in gravi condizioni. In Cina, così come in molte altre parti del resto del mondo, la vita è ripartita dopo i mesi di lockdown. Dopo che la normalità, o apparente tale, è tornata anche nel Paese asiatico, sono riprese molte attività produttive, tra cui anche quelle ristorative, a pieno regime. Una tragedia però ha colpito solo pochi giorni fa la Cina: durante una festa, nella sera di sabato scorso, è crollato il pavimento di un ristorante, provocando 29 vittime e molti feriti, di ... Leggi su bloglive

