Centric Software® pioniere nel 3D PLM per supportare una ripresa a lungo termine del mercato (Di martedì 1 settembre 2020) Il completo flusso di lavoro 3D di Centric PLM™, dalla progettazione al campionamento e all'e-commerce, riduce i costi e accelera il time to market CAMPBELL, Calif., 1 settembre 2020 /PRNewswire/



Centric Software®, il leader del mercato del PLM (Product Lifecycle Management), continua ad innovare la tecnologia 3D PLM per supportare un flusso di lavoro 3D end-to-end connesso al PLM, a favore di brand e retailer che si impegnano per la ripresa in un contesto di mercato incerto e che gettano le basi per una strategica trasformazione digitale. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative ad aziende di moda, retail, calzature, articoli per l'outdoor, prodotti di lusso e di largo consumo per aiutarle a realizzare obiettivi strategici e ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Centric Software® Centric Software® pioniere nel 3D PLM per supportare una ripresa a lungo termine del mercato Adnkronos