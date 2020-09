Bastoni: «Felice per lo spazio ai giovani e per la fiducia di Conte» (Di martedì 1 settembre 2020) Bastoni ha parlato dal ritiro della Nazionale a Coverciano, replicando in primis ai complimenti fatti da GIorgio Chiellini Bastoni ha parlato dal ritiro della Nazionale a Coverciano, replicando in primis ai complimenti fatti da GIorgio Chiellini. GRAZIE CHIELLINI- «Ringrazio Chiellini per le sue parole, è un piacere sentirle da un giocatore che è in Nazionale da così tanti anni». GRAZIE ANCHE A Conte- «Giocando con Conte ho guardato numerose gare di Chiellini e sono molto cresciuto. A Parma ho fatto una grande stagione, ma ringrazio Conte e l’Inter che mi hanno dato fiducia. E sono stato bravo io a guadagnarmela». SULL’IMPORTANZA AI giovani- «Pochi avrebbero avuto il coraggio di lanciare un ragazzo di 20 ... Leggi su calcionews24

